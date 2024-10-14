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Замглавы МВД РФ высказался о подходе Запада к выбору международных партнеров

Замглавы МВД РФ Зубов назвал недопустимым деление партнеров на своих и чужих

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

МВД Российской Федерации считает недопустимым деление партнеров по международному сотрудничеству на «своих» и «чужих», «удобных» и «неудобных». Об этом заявил заместитель главы ведомства Игорь Зубов, выступая на 12-й сессии Конференции государств-участников Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, сообщает РИА Новости.

«В сегодняшних реалиях, когда западные страны открыто игнорируют международное право, пытаются заменить его ими же придуманными правилами, важно не допустить деградации этого института. Считаем недопустимым деление партнеров по международному сотрудничеству на «своих» и «чужих», «удобных» и «неудобных», — сказал замминистра.

5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что РФ будет расширять партнерство с иностранными партнерами, продолжая укреплять свои позиции в мире.

По его словам, руководство страны продолжит расширять связи российского Дальнего Востока, всей России с зарубежными партнерами, союзниками, с государствами и компаниями, которые заинтересованы в надежном, долгосрочном, взаимовыгодном сотрудничестве.

Ранее Путин заявил, что Запад преследует цель сделать Россию «слабым звеном».

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