Эксперт заявил, что для покушений на Трампа могут задействовать дроны

Возможность дальнейших покушений на кандидата в президенты США Дональда Трампа исключать нельзя, при этом они могут быть совершены с помощью дронов. Такое мнение в беседе с RT высказал политолог-американист Малек Дудаков.

Эксперт пояснил, что после попыток покушения охрана Трампа стала сильнее: Секретная служба США задействует больше агентов, тщательно досматривает приходящих на митинги, а во время выступлений Трамп защищен специальным стеклом.

При этом, по мнению Дудакова, из сценария нельзя исключать «некоего заговора тех сил в американском глубинном государстве, которые не любят Трампа».

«Вероятность новых покушений и до выборов, и после выборов, в случае победы Трампа, более чем высокая», — отметил эксперт.

При этом в них могут быть задействованы и дроны, а в Секретной службе США «никто не знает, как от них защищаться, потому что просто так отстреливать дроны в воздухе будет довольно сложно и проблематично».

Первое покушение на жизнь Трампа произошло 13 июля во время выступления перед избирателями. В экс-главу Белого дома выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали. Стрелявшего в Трампа ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс.

Вторая попытка покушения на Трампа случилась 15 сентября у его гольф-клуба в штате Флорида.

14 октября в США заявили, что предотвращена третья попытка покушения на Трампа.

Ранее Байден сообщил, что выделит для защиты Трампа военные самолеты и бронемашины.