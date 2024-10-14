Британский аналитик и военный эксперт заявил, что Владимир Зеленский отправился в поездку по Европе после отмены встречи формата «Рамштайн», чтобы попробовать заручиться поддержкой Евросоюза по вступлению в политическое объединение и добиться гарантий безопасности. Его слова приводит YouTube-канал Duran.

Аналитик заявил, что встреча на базе Рамштайн преподносилась как решающая, где Зеленский представит свой план победы, однако мероприятие не состоялось. Он отметил, что визит украинского лидера в США оказался провальным, в связи с чем Зеленский поехал в Европу чтобы попытаться «заставить европейцев вмешаться и взять на себя ответственность».

В частности, он рассчитывает получить ускоренное членство в ЕС, но многие страны дали понять, что им не нравится эта идея, указал Меркурис.

«Кроме того, он обращается к европейцам, чтобы они обеспечили ему гарантии безопасности, которые без американцев европейцы не в состоянии дать, так что это конец», — сказал эксперт.

Он также заявлял, что Владимир Зеленский оказался в невыносимом положении из-за нежелания США выполнять его требования.

«Американцы уйдут, поскольку у них есть более гнетущие проблемы, им нужно обращать внимание на Ближний Восток, на Китай, на все эти другие проблемы», — заявил эксперт.

Ранее журналист сделал неутешительное заявление о положении Зеленского.