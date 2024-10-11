Украинский лидер Владимир Зеленский понимает, что у него быстро заканчиваются возможности, а его «диктатура» закончится выборами в республике. Об этом на своей странице в соцсети Х написал ирландский журналист Чей Боуз.

Владимир Зеленский понимает, что «его возможности стремительно сокращаются», поскольку обычные европейцы устали от военного конфликта, а американцы обращают свое внимание на ситуацию на Ближнем Востоке, указал Боуз. В связи с этим, полагает журналист, Зеленский «знает, что его диктатура закончится выборами на Украине».

Накануне американский офицер в отставке Дэниел Дэвис выразил мнение, что Владимир Зеленский столкнулся с серьезными трудностями как в дипломатии, так и в зоне военных действий.

По его словам, сейчас у Зеленского «очень много проблем» и «он явно проигрывает не только в дипломатии, но и на поле боя». Дэвис отметил, что на данный момент наиболее тяжелое положение для ВСУ наблюдается на Покровском направлении. Кроме того, украинская армия практически оказалась в ловушке на Торецком направлении, указал эксперт.

Ранее в США объяснили неожиданную готовность Зеленского к переговорам с Россией.