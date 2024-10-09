Зеленский обозначил срок завершения конфликта с Россией

Украинские власти хотят завершить конфликт с Россией не позднее 2025 года, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на саммите в Хорватии. Трансляция выступления украинского лидера велась на его официальном портале.

По словам Зеленского, Киев сможет «продвинуть к миру» ситуацию в ближайшие три месяца — до конца 2024-го.

«Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор — выбор в пользу решительных действий по завершению. Не позднее 2025 года», — сказал политик.

Он также рассказал о некоем документе, который украинская сторона собирается разработать и представить на новом «мирном саммите». При этом Зеленский не уточнил, когда этот саммит собираются провести.

В сентябре украинский президент заявлял, что в вооруженном конфликте Украины и России необходимо поставить точку в 2024 году, и для этого нужен «второй саммит мира», который Киев предложил провести в ноябре.

Однако уже в октябре офис президента сообщил, что в последний месяц осени конференция не состоится.

Ранее в США объяснили, почему Зеленский перенес второй «саммит мира».