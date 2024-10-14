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Протест Украины из-за России в международной организации жестко прервали

Депутат Чепа: президент Ассамблеи союза жестко прервала протест Украины в Женеве

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Global Look Press

Президент Ассамблеи Межпарламентского союза Тулия Эксон жестко прервала протест представителя Украины во время заседания, проходящего в Женеве. Об этом в беседе с «Лентой.Ru» рассказал первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он сообщил, что сейчас находится на заседании Межпарламентской ассамблеи, где Украина попыталась заявить протест, но ее сразу же «осадили». Представители Киева попытались протестовать против того, что президент Ассамблеи Тулия Эксон посещала Санкт-Петербург, уточнил он. В свою очередь Тулия Эксон «жестко оборвала» выступление украинской делегации по этому поводу, указал Чепа.

Парламентарий напомнил, что похожий случай произошел на заседании фонда Клинтона, где украинской делегации также не дали возможности выступить несмотря на то, что большая часть мероприятия была посвящена «украинской тематике».

7 июля министр обороны Великобритании Джон Хили попал под ракетный обстрел во время своего первого официального визита на Украину. Во время переговоров Владимира Зеленского, Рустема Умерова и Джона Хили в Одессе прозвучала воздушная тревога, после чего им пришлось укрыться в подвальном помещении. Покинуть убежище им удалось не менее, чем через полчаса.

Ранее в Госдуме раскрыли, кто должен быть главным посредником по Украине.

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