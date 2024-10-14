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Глава правых в Литве не захотел извиняться за антисемитский стих

Глава правой партии Литвы Жемайтайтис не стал извиняться за антисемитский стих

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Ints Kalnins/Reuters

Глава правой партии в Литве «Заря Немана» Ремигиюс Жемайтайтис не захотел извиняться за антисемитские высказывания в виде стихотворения. Об этом пишет портал Delfi.

«Если считаете, что я должен за что-то извиниться, то я так не считаю», — подчеркнул он.

Отмечается, что в 2023 году правый политик прокомментировал снос школы в Палестине властями Израиля. Он сопроводил пост в соцсетях стихом о том, что надо устранять «упавшего еврея». Это привело к общественному недовольству, а Жемайтайтису пришлось покинуть парламент.

На первом туре парламентских выборов в Литве 14 октября «Заря немана» заняла третье место, получив 14,99% голосов. При этом оппозиционная Социал-демократическая партия одержала победу в первом туре парламентских выборов в Литве, набрав 19,36% голосов.

На втором месте оказалась партия Союз отечества — Христианские демократы Литвы (17,96%).

Ранее сообщалось, что в парламент Литвы по итогам выборов проходят представители шести партий.

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