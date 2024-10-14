В парламент Литвы по итогам выборов проходят представители шести партий

В парламент Литвы, по предварительным итогам очередных выборов, проходят представители шести политических партий. Об этом заявила председатель Главной избирательной комиссии Литвы Лина Петронене, слова которой передает ТАСС.

По ее словам, подсчет голосов завершен на 1 667 участках, он продолжается и завершится позже обычного. Это связано с более высокой активностью граждан на досрочном этапе голосования.

В голосовании лидирует набравшая 21,22% голосов Социал-демократическая партия. Второе и третье место занимают «Заря над Неманом» и «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» соответственно.

22 июля Ингрида Шимоните была утверждена в должности премьер-министра Литвы. Соответствующий декрет подписал глава государства Гитанас Науседа. Срок полномочий нового правительства недолгий — всего три месяца. Министры сложат полномочия в октябре, после завершения парламентских выборов. Затем новый кабинет будет сформирован с учетом мнения победивших на выборах партий.

Президент Литвы Науседа одержал победу на выборах главы государства 27 мая, набрав 74,43% голосов. Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните была его соперником и проиграла с результатом 24,06%. Примечательно, что на прошлых выборах в 2019 году Шимоните выиграла в первом туре у Науседы, но проиграла ему во втором.

Ранее сообщалось, что на парламентских выборах в Австрии может победить ультраправая партия.