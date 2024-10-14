Песков ответил на вопрос, почему на Западе боятся БРИКС

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что многие государства в настоящее время не приемлют международные отношения, которые «основаны на диктате» одной страны над другой. Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов, почему на Западе «боятся БРИКС».

Представитель Кремля заявил, что БРИКС является «гораздо более демократичным объединением» и предлагает «абсолютно равноправное взаимоуважительное сотрудничество».

По его словам, этим БРИКС является более привлекательным, «тем более в нынешней ситуации», когда все больше государств «склоняются к необходимости в выстраивании отношений по-новому».

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил о готовности России обсудить новый мировой порядок. Глава государства отметил, что именно в ключе обсуждения такого взаимодействия будет проведен саммит БРИКС и «аутрич»/«БРИКС плюс в Казани 22-24 октября.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал 10 октября, что Запад оказывал давление на страны, которые будут участвовать в саммите БРИКС в Казани.

Ранее Пушков рассказал, как БРИКС разгневала Запад.