ЕС утвердил санкции против Ирана за «поставку ракет» России

ЕС принял решение ввести новые санкции против Ирана из-за якобы имеющих место поставок России баллистических ракет. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на соответствующее решение глав МИД Евросоюза.

Ограничения, как планируют в Евросоюзе, должны коснуться компаний, организаций и физических лиц, которые якобы причастны к производству и поставке ракет.

11 октября минфин Соединенных Штатов издал указ о введении санкций против всех лиц, работающих в нефтяном и нефтехимическом секторах экономики Ирана.

10 сентября Лондон, Париж и Берлин выпустили совместное заявление, в котором указали, что намерены выявлять ключевые организации и частных лиц, якобы причастных к поставке баллистических ракет и другого оружия в Россию. Также в планах работа по введению санкций в отношении компании Iran Air.

Ранее в Евросовете заявили об ухудшении отношений между ЕС и Ираном.