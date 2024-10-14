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В США сочли, что Китай стремится измотать военные силы Тайваня

Bloomberg: Китай хочет измотать небольшие военные силы Тайваня

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Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Учения китайской армии и флота у Тайваня направлены на то, чтобы измотать небольшие военные силы острова. Об этом пишет Bloomberg.

«Повторяющиеся, интенсивные действия, по-видимому, направлены на то, чтобы измотать небольшие военные силы Тайваня», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что китайская армия и военно-морские силы, как и два года назад после визита экс-спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, «практикуются в окружении Тайваня».

До этого сообщалось, что армия Тайваня развернула пусковые установки противокорабельных ракет в порту Хуалянь на фоне проведения армией Китая военных учений у острова.

В порту заметили как минимум две установки с четырьмя противокорабельными ракетами в каждой. Вооружение было установлено вертикально, это может свидетельствовать о том, что ракетные комплексы приведены в боевую готовность.

14 октября официальный представитель Восточной зоны боевого командования китайской армии заявил, что Китай начал учения «Совместный меч — 2024В» вокруг Тайваня.

Ранее США отреагировали на военные учения Китая у Тайваня.

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