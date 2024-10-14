США отреагировали на военные учения Китая у Тайваня

Соединенные Штаты выразили обеспокоенность в связи с проведением армией Китая военных учений вокруг Тайваня. Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента Мэттью Миллера.

«США серьезно обеспокоены совместными военными учениями Народно-освободительной армии в Тайваньском проливе и вокруг Тайваня», — сообщается в заявлении.

Отмечается, что действия Китая в регионе якобы являются необоснованными и могут привести к эскалации отношений между КНР и Тайванем.

До этого в МО Тайваня заявляли, что военные учения, которые проводит Народно-освободительная армия Китая (НОАК) вокруг Тайваня, являются провокацией.

14 октября официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК заявил, что Китай начал учения «Совместный меч — 2024В» вокруг Тайваня.

Ранее Лавров обвинил Запад в умышленном нагнетании ситуации вокруг Тайваня.