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В Венгрии оценили изменение ядерной доктрины России

Сийярто о ядерной доктрине РФ: по окончании конфликта на Украине рисков не будет

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Global Look Press

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что изложенных в ядерной доктрине России рисков не будет в случае окончания конфликта на Украине. Так в разговоре с РИА Новости он прокомментировал изменения в данном документе.

Министр отметил, что такие события в основном являются аргументами в пользу венгерской позиции о необходимости мирного урегулирования ситуации на Украине, поскольку в случае его завершения «такого рода риски могут быть устранены». По мнению Сийярто, международное сообщество должно уделять больше внимания поиску дипломатического разрешения конфликта, так как он «точно не имеет решения на поле боя».

25 сентября на заседании Постоянного совещания Совета безопасности по ядерному сдерживанию Путин предложил внести ряд изменений в определения условий использования Россией ядерного оружия. Теперь предлагается рассматривать как совместное нападение агрессию против РФ со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерной страны.

Кроме этого, Москва оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на агрессию против Белоруссии. В том числе в том случае, если противник использует обычное оружие. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россияне оценили угрозу ядерной войны.

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