Орбан может помочь Трампу отказаться от кредита Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может помочь кандидату на пост президента США от республиканцев Дональду Трампу избежать предоставления денежных средств в размере $50 млрд Украине в случае, если Трамп победит на выборах. Об этом пишет Politico.

«Он придумал способ, как позволить Трампу в случае, если он успешно попадет в Белый дом на второй срок в ноябре, отказаться от кредита, который США, ЕС и лидеры G7 предложили Украине для поддержки», — говорится в сообщении издания.

Соответствующий шаг, отмечается в материале, предоставит Трампу возможность подтвердить избирателям свое предвыборное обещание об урегулировании конфликта и сокращении помощи Украине.

До этого Трамп предупредил о высоком риске начала мировой войны в ближайшие три-четыре месяца из-за действий американской администрации.

По словам Трампа, он обеспокоен тем, что нынешние власти могут привести к глобальному конфликту. Он подчеркнул, что действия людей из правительства могут стать причиной подобного развития событий.

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