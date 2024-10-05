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Фицо оценил шансы кандидатов в президенты США завершить конфликт на Украине

Фицо: победа Трампа на выборах в США может помочь завершить конфликт на Украине

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IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Победа кандидата от республиканцев Дональда Трампа на выборах президента США, которые пройдут 5 ноября, вероятно, смогла бы оказать влияние на завершение боевых действий на Украине. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире «Радио и телевидения Словакии», передает РИА Новости.

«Думаю, что в случае избрания Дональда Трампа вероятность завершения конфликта существенно выше, чем в случае избрания госпожи Харрис», — отметил он.

При этом Фицо не стал раскрывать, кто его фаворит на выборах президента Штатов, поскольку решение — за жителями США. Кроме того, премьер-министр Словакии обратил внимание на то, что выборов нового американского президента «ждут как какого-то чуда».

В середине сентября Трамп заявил, что конфликт между двумя Россией и Украиной нужно урегулировать «силой духа и мудростью». По его словам, итоги выборов окажут влияние на украинский конфликт.

При этом вице-президент, кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис не затронула тему российско-украинского конфликта в своем первом предвыборном интервью телеканалу CNN.

Ранее Зеленский оценил слова Трампа о завершении конфликта на Украине.

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