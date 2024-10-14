МИД Венгрии назвал событие, которое начнет конфликт между Россией и НАТО

Вступление Украины в НАТО равноправно конфликту России с альянсом, а значит, и третьей мировой войне. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«В случае, если Украина станет членом НАТО, это будет означать прямую конфронтацию между НАТО и Россией. А это будет означать третью мировую войну», — подчеркнул он.

По словам Сийярто, Венгрия желает избежать такого развития событий, поэтому в повестке дня для Будапешта просто не существует пункта о вступлении Украины в НАТО.

В приватных разговорах, отметил министр, большинство представителей стран НАТО признают, что вступление Киева в Североатлантический альянс невозможно.

До этого Сийярто напоминал, что в конце 2021 года, когда Россия выдвинула Западу предложения по гарантиям безопасности, не хватало диалога между Москвой и НАТО, альянс должен был серьезно рассмотреть эти предложения.

В апреле 2024 года экс-посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что администрация США принципиально отказывается прислушиваться к заявлениям России о категорическом неприятии членства Украины в НАТО.

Ранее Сийярто прокомментировал оскорбления Харрис в адрес Орбана.