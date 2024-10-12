Сийярто прокомментировал оскорбления Харрис в адрес Орбана

Оскорбления вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и венгров являются неприемлимыми, это показывает неуважение Вашингтона к союзникам по НАТО. Об этом РИА Новости заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

«Прежде всего, это скандал. Это скандал – так говорить о моем премьер-министре. Это неприемлемо. Это полное неуважение не только к премьер-министру, но и к венгерскому народу», — заявил Сийярто.

Он напомнил, что Орбан руководит Венгрией на протяжении 14 лет, и всегда его приход к власти являлся выбором венгерского народа. Сийярто добавил, что Венгрия и венгерский народ с уважением относятся к американцам и США, но требуют того же уважения и в свой адрес.

Речь идет об интервью Харрис в программе Late Show with Stephen Collbert, в котором вице-президент Соединенных Штатов и кандидат на предстоящих выборах лично оскорбила Виктора Орбана, а также президента России Владимира Путина и нескольких других политиков.

До этого Камала Харрис не смогла объяснить, чем будет отличаться от Джо Байдена на посту президента.

Ранее Трамп заявил, что Камала Харрис не должна быть кандидатом в президенты.