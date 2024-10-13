Вице-премьер Сербии: страна рассматривает БРИКС как альтернативу Евросоюзу

Присоединение к БРИКС может стать для Сербии альтернативой вступлению в Евросоюз, заявил в беседе с газетой Berliner Zeitung сербский вице-премьер Александр Вулин.

«Если членство в БРИКС привлекательно для других стран <...>, то почему для Сербии ситуация должна быть иной? Так что нет никаких сомнений в том, что присоединение к БРИКС стало реальной альтернативой ЕС», — сказал политик.

Он также заявил, что Сербия обязательно направит представителя на саммит БРИКС в Казани.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого сообщалось, что лидеры более 30 стран подтвердили свое участие в саммите БРИКС, который пройдет 22–24 октября.

Кроме того, ожидается, что в Казань приедут руководители региональных организаций, исполнительных органов соответствующих структур. На саммите в том числе планируется выступление президента Нового банка развития Дилмы Руссефф.

При этом в сентябре помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что на саммите БРИКС в Казани, скорее всего, не произойдет расширения организации.

Ранее стало известно о сомнениях в БРИКС по поводу членства Турции в организации.