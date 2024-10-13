В Кремле заявили об отсутствии предложений о переговорах Путина и Шольца

Со стороны Берлина не поступало предложений о переговорах канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента России Владимира Путина. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Нет. Никаких предложений не было», — заявил пресс-секретарь главы государства.

Песков, отвечая на вопрос, поступил ли со стороны Берлина запрос на телефонный разговор Шольца с Путиным, подчеркнул, что российский лидер всегда остается открытым для переговоров, однако запроса не было.

В сентябре официальный представитель немецкого кабинета министров Штеффен Хебештрайт рассказывал, что канцлер ФРГ может поговорить с Путиным, только «если сочтет момент подходящим» для этого.

1 октября газета Die Zeit со ссылкой на источники в правительстве Германии писала, что канцлер страны хочет созвониться с российским лидером.

Позднее ТАСС со ссылкой на источник в кабмине ФРГ сообщал, что Шольц готов провести телефонный разговор с Путиным, это не является табу, поскольку канцлер подчиняет «все это цели положить конец войне».

Однако глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок заявляла, что Путин якобы не хочет говорить с канцлером ФРГ по телефону.

Ранее сообщалось, что большинство немцев хотят, чтобы Шольц поговорил с Путиным.