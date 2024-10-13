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Лукашенко оценил, услышали ли на Западе сигналы об изменении ядерной доктрины РФ

Лукашенко: на Западе услышали сигналы об изменении ядерной доктрины РФ

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Сергей Савостьянов/Pool/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на Западе услышали сигналы об изменении ядерной доктрины Российской Федерации. Видео опубликовано в Telegram-канале корреспондента ВГТРК Павла Зарубина.

«Горячие головы давно эти сигналы услышали, это охлаждает их пыл», — отметил Лукашенко.

По его словам, иначе «они бомбили Россию этими дальнобойными ракетами».

Также ранее Лукашенко охарактеризовал коррекцию ядерной доктрины РФ как усиление Москвы и Минска. Он подчеркнул, что коррекция доктрины является усилением позиции, которую заняли Москва и Минск при размещении ядерного оружия на территории Белоруссии. По словам Лукашенко, так называемые красные линии для него остались прежними. Оружие будет использовано в случае нарушения государственной границы.

25 сентября президент России Владимир Путин заявил, что агрессия против России со стороны любой неядерной страны с участием или при поддержке ядерной будет считаться их совместным нападением. Именно такие корректировки будут внесены в ядерную доктрину РФ.

Ранее в МИД России прокомментировали обновление ядерной доктрины России.

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