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Медведев призвал «бить в морду» финских дипломатов

Медведев ответил на идею финского ученого портить машины дипломатов из РФ

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Virginia Mayo/AP

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев прокомментировал идею сотрудника Внешнеполитического института Финляндии Чарли Салониус-Пастернака, который призвал «повреждать автомобили российских дипломатов». В своем Telegram-канале он в ответ предложил «бить финских дипломатов в морду».

«Ответим сдержанно, в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 г.: просто начнем бить финских дипломатов прямо в морду» — написал Медведев.

4 октября финский ученый в соцсети X призвал повреждать строительную технику и заливать краской служебные машины дипломатов РФ в Хельсинки.

В российском посольстве назвали его идею «банальным вандализмом и нарушением Венской конвенции и законов Финляндии».

До этого в Финляндии остановили футбольный матч после того, как находящиеся на стадионе болельщики стали выкрикивать оскорбительные высказывания в адрес российских футболистов.

Ранее Лавров ответил шуткой на предложение финского президента исключить РФ из СБ ООН.

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