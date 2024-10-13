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Зеленский напомнил Западу о «решимости» по вопросу ударов вглубь России

Зеленский ждет от Запада сигнала решимости по ударам вглубь РФ

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Hannah McKay/Reuters

Киев ждет от Запада «сигнала решимости» по вопросу разрешения ударов ВСУ вглубь территории России западным оружием и дальнейшего предоставления помощи. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«У партнеров есть возможность предоставить необходимое количество и качество систем ПВО, принять решение для достаточной нашей дальнобойности», — подчеркнул он.

По словам Зеленского, у Запада также есть возможность для того, чтобы обеспечить своевременное снабжение оборонной помощи.
«Надо не потерять время – надо дать необходимый сигнал решимости», — отметил глава государства.

До этого заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что Украину вряд ли примут в НАТО.

Ранее Дотком заявил о завершении прокси-войны США против России.

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