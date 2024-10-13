Евросоюз обвинили во вмешательстве в выборы в Молдавии

Евросоюз открыто и не скрывая вмешивается в выборы в Молдавии, стремясь обеспечить победу президента Молдавии Майи Санду. Об этом в беседе с РИА Новости заявил молдавский политолог Александр Кориненко.

«Европа вмешивается в выборы, и это прямое вмешательство. Европейцы даже этого не скрывают», — отметил эксперт.

По оценке Кориненко, в Молдавии европейцы «пошли ва-банк», поскольку им надо победить в этой стране любой ценой.

До этого политический аналитик Борис Шаповалов заявлял, что власти Молдавии могут отменить результаты выборов, если победу одержит оппозиционный блок.

По словам аналитика, в неблагоприятном для Санду случае властям можно будет утверждать, что итоги выборов сфальсифицированы, поэтому нужны перевыборы.

10 октября послы ЕС согласовали санкции против молдавской оппозиции, включая главу Гагаузии Евгению Гуцул.

Ранее президента Молдавии предупредили о возможности предательства «в любой момент».