Политолог объяснил рост числа желающих вступить в БРИКС

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько высказал мнение, что обширный список стран, проявивших интерес к вступлению в БРИКС, показывает, что в мире ищут альтернативу диктату США. Его слова передает РИА Новости.

В разговоре с агентством Безпалько отметил, что США пытаются сохранить свое могущество, однако при этом наступает усталость от диктата среди стран мира.

«Естественно, что в условиях падения гегемона, конечно, хочется иметь какую-то альтернативу, на которую можно будет опереться, где можно будет получить поддержку, и где можно как-то более равноправно, хотя бы паритетно, строить международные экономические отношения, а не просто получать указания», — сказал политолог.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

В сентябре президент России Владимир Путин заявлял, что на сегодняшний день более 30 стран проявляют интерес к сотрудничеству с БРИКС, а некоторые государства высказывают желание присоединиться к объединению. Помощник российского лидера Юрий Ушаков в свою очередь утверждал, что число стран, желающих сотрудничать с БРИКС в той или иной форме, включая членство в объединении, достигло 34.

Ранее в МИД России заявили, что БРИКС не будет становиться военным союзом.