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Переехавший в Херсонскую область серб сравнил конфликт на Украине с югославским

РИА Новости: уроженец Сербии сравнил конфликт на Украине с югославским

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Евгений Биятов/РИА Новости

Конфликт на Украине является продолжением югославского. Об этом заявил уроженец Сербии Драган Милошевич, который переехал в Херсонскую область, передает РИА Новости.

«Это продолжение конфликта, который был еще давно, просто они (НАТО. — прим. ред.) всегда хотели сломать Россию», — подчеркнул он.

Сейчас Североатлантический альянс «ломает Сербию», продолжил он.

«И будут ломать, пока мы будем поддерживать Россию. Сербия всегда будет помогать России. Россия будет помогать Сербии», — сказал Милошевич и отметил, что сербы и русские — братья навек.

9 октября заместитель председателя кабинета министров Сербии Александр Вулин заявлял, что президенту республики Александру Вучичу грозит опасность. По его словам, многие влиятельные западные политики видят в президенте республики препятствие. В частности, они считают проблемой тот факт, что у Белграда есть возможность проводить самостоятельную политику.

В период с 24 марта по 10 июня 1999 года против Югославии была проведена операция блока НАТО под названием «Союзная сила». После массированных ударов по военным и гражданским объектам Белград капитулировал, а лидер страны Слободан Милошевич был арестован. Об особенностях ведения боевых действий в ходе этой кампании — в материале «Газета.Ru».

Президент России Владимир Путин отмечал, что внутренний конфликт, который привел к событиям 1999 года в Югославии, подогревался как изнутри, так и извне. Он подчеркнул, что это привело к «внутренней конфронтации — к очень тяжелой гражданской войне».

Ранее в Сербии назвали причину нежелания вступать в НАТО.

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