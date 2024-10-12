Венгерского депутата оштрафовали за оскорбление Орбана с трибуны парламента

Экс-глава кабмина Венгрии, депутат от оппозиционной партии «Демократическая коалиция» Ференц Дюрчань оштрафован на крупную сумму за оскорбление нынешнего премьер-министра страны Виктора Орбана. Об этом Дюрчань рассказал на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Инцидент, который вменили в вину Дюрчаню, произошел в венгерском парламенте в начале октября. Во время выступления депутат назвал Орбана предателем и заявил, что он «продал честь, независимость и самостоятельность своей страны». По этому поводу у Дюрчаня возник спор со спикером парламента Ласло Кевером, в результате чего Кевер лишил его слова и оштрафовал.

«Эта перепалка, в соответствии с бумагой Кевера от вчерашнего или позавчерашнего дня, обойдется мне в 14 миллионов форинтов (около $38 тыс. – Ред.)», — сообщил Дюрчань.

Теперь депутат намерен оспорить штраф в Европейском суде по правам человека.

12 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что оскорбления вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и венгров являются неприемлемыми, это показывает неуважение Вашингтона к союзникам по НАТО.

Речь идет об интервью Харрис в программе Late Show with Stephen Colbert, в котором вице-президент Соединенных Штатов и кандидат на предстоящих выборах лично оскорбила Виктора Орбана, а также президента России Владимира Путина и нескольких других политиков.

Ранее Орбан обвинил Еврокомиссию в желании свергнуть правительство Венгрии.