Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Венгерского депутата оштрафовали за оскорбление Орбана с трибуны парламента

Экс-премьера Венгрии Дюрчаня оштрафовали на $38 тыс. за оскорбление Орбана

close
Hungarian Parliament/Reuters

Экс-глава кабмина Венгрии, депутат от оппозиционной партии «Демократическая коалиция» Ференц Дюрчань оштрафован на крупную сумму за оскорбление нынешнего премьер-министра страны Виктора Орбана. Об этом Дюрчань рассказал на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Инцидент, который вменили в вину Дюрчаню, произошел в венгерском парламенте в начале октября. Во время выступления депутат назвал Орбана предателем и заявил, что он «продал честь, независимость и самостоятельность своей страны». По этому поводу у Дюрчаня возник спор со спикером парламента Ласло Кевером, в результате чего Кевер лишил его слова и оштрафовал.

«Эта перепалка, в соответствии с бумагой Кевера от вчерашнего или позавчерашнего дня, обойдется мне в 14 миллионов форинтов (около $38 тыс. – Ред.)», — сообщил Дюрчань.

Теперь депутат намерен оспорить штраф в Европейском суде по правам человека.

12 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что оскорбления вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и венгров являются неприемлемыми, это показывает неуважение Вашингтона к союзникам по НАТО.

Речь идет об интервью Харрис в программе Late Show with Stephen Colbert, в котором вице-президент Соединенных Штатов и кандидат на предстоящих выборах лично оскорбила Виктора Орбана, а также президента России Владимира Путина и нескольких других политиков.

Ранее Орбан обвинил Еврокомиссию в желании свергнуть правительство Венгрии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами