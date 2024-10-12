В Молдавии заявили об отсутствии риска со стороны России

Кандидат в президенты Молдавии Александр Стояногло заявил в своем Telegram-канале, что Россия не представляет риска для его страны.

«Убежден, что никакого риска Россия для нас не представляет. Все это появляется в предвыборные кампании и используется для того, чтобы делить людей», — сказал политик.

По словам Стояногло, в течение 30 лет в каждой предвыборной кампании политики говорят о русских танках и об угрозах со стороны Румынии, однако все дело в проблемах внутри молдавского общества.

Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября одновременно с референдумом об одобрении или неодобрении гражданами республики перспектив вступления страны в Евросоюз (ЕС).

11 октября премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что Россия якобы «отчаянно» пытается изменить путь Молдавии в ЕС. Так он прокомментировал слова представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что Румыния пытается «аннексировать» республику.

В августе Захарова призвала Молдавию прекратить «безответственные игры» с суверенитетом государства и не следовать западному курсу в отношении РФ. По словам дипломата, залогом суверенного развития республики и безопасности государства является ее нейтральный статус.

Ранее премьер Молдавии потребовал от России вывести войска из Приднестровья.