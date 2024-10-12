Польская оппозиция начнет разработку новой конституции страны

Польская оппозиция решила объединиться и разработать новую конституцию республики. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что 12 октября правые оппозиционные партии «Право и справедливость» и «Суверенная Польша» решили объединиться и подписали «идейную декларацию» из десяти пунктов.

По словам исполняющего обязанности председателя партии «Суверенная Польша» Патрика Яки, в первом пункте содержится обязательство «работать над созданием новой конституции, которая восстановит государственный порядок в Польше».

Во втором пункте партии обязались проводить «ассертивную политику в отношении Европейского союза», а в случае выхода за рамки законов и договоров переходить «к защите польского суверенитета». (Ассертивность — способность защищать свои интересы, не ущемляя интересы других. — Ред.).

Третий пункт декларации говорит о том, что в случае принятия в Европейском союзе новой версии договора обе партии будут настаивать на проведении общенационального референдума по этому вопросу и проводить активную кампанию против его реализации в Польше.

В документе также говорится о продолжении социальных программ, отказе от климатических целей Евросоюза, а также «восстановления полной свободы в Польше», которая подразумевает «свободу слова, свободу выбора автомобиля, квартиры или источников отопления».

14 сентября сообщалось, что польская оппозиция начала сбор подписей под референдумом о запрете релокации нелегальных мигрантов из стран ЕС в Польшу. Партия «Право и справедливость» рассчитывает собрать для этого 600-700 тысяч подписей при необходимом полумиллионе.

Ранее Польша и Прибалтика задумались о наступлении на Санкт-Петербург.