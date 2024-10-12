Евросоюз «пойдет ко дну», если примет Украину в свой состав. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«ЕС и без Зеленского находится не в лучшей форме, если они в свой дырявый корабль возьмут еще и его, точно пойдут ко дну», — подчеркнул он.

До этого глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов счел пустыми рассуждения о вступлении Украины в состав Европейского союза (ЕС), отметив, что страна может войти в политическое объединение лишь частями в составе других государств.

Смирнов заявил, что мечты «украинских евроинтеграторов» могут сбыться лишь в случае, если Львовская область войдет в состав Польши, а Закарпатье станет частью Венгрии.

Ранее сообщалось, что Евросоюз подготовит Украину к «миру на выгодных условиях».