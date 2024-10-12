Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Евросоюзу предрекли крах из-за Украины

Глава парламента Крыма Константинов: ЕС пойдет ко дну, если примет Украину

close
Global Look Press

Евросоюз «пойдет ко дну», если примет Украину в свой состав. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«ЕС и без Зеленского находится не в лучшей форме, если они в свой дырявый корабль возьмут еще и его, точно пойдут ко дну», — подчеркнул он.

До этого глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов счел пустыми рассуждения о вступлении Украины в состав Европейского союза (ЕС), отметив, что страна может войти в политическое объединение лишь частями в составе других государств.

Смирнов заявил, что мечты «украинских евроинтеграторов» могут сбыться лишь в случае, если Львовская область войдет в состав Польши, а Закарпатье станет частью Венгрии.

Ранее сообщалось, что Евросоюз подготовит Украину к «миру на выгодных условиях».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами