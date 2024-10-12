Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД Словакии назвали приоритет по Украине

В МИД Словакии назвали приоритетом по Украине скорейшее мирное урегулирование

close
Kira Hofmann/Global Look Press

Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар заявил, что ключевым приоритетом страны является поддержка скорейшего достижения мирного решения конфликта на Украине. Его слова приводит агентство TASR.

«Для Словакии поддержка мирного решения конфликта на Украине [является] долговременным ключевым внешнеполитическим приоритетом», — заявил он.

По его словам, до конца этого года должен состояться новый международный саммит по мирному урегулированию на Украине. Он отметил, что Братислава готова содействовать подготовке и проведению саммита, «чтобы перемирие было заключено как можно скорее».

Накануне Бланар заявил, что Словакия прекратила оказывать военную помощь Украине из государственных запасов. При этом Бланар заявил, что Братислава продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине. 11 октября Бланар обсудил с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок вопрос расширения центра по ремонту военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории страны.

Ранее Украина и Словакия договорились о создании восточно-европейского энергетического хаба.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами