В МИД Словакии назвали приоритет по Украине

Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар заявил, что ключевым приоритетом страны является поддержка скорейшего достижения мирного решения конфликта на Украине. Его слова приводит агентство TASR.

«Для Словакии поддержка мирного решения конфликта на Украине [является] долговременным ключевым внешнеполитическим приоритетом», — заявил он.

По его словам, до конца этого года должен состояться новый международный саммит по мирному урегулированию на Украине. Он отметил, что Братислава готова содействовать подготовке и проведению саммита, «чтобы перемирие было заключено как можно скорее».

Накануне Бланар заявил, что Словакия прекратила оказывать военную помощь Украине из государственных запасов. При этом Бланар заявил, что Братислава продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине. 11 октября Бланар обсудил с коллегой из ФРГ Анналеной Бербок вопрос расширения центра по ремонту военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории страны.

Ранее Украина и Словакия договорились о создании восточно-европейского энергетического хаба.