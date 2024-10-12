В Ирландии сообщили о серьезной угрозе Европе из-за Зеленского

Европе нужно готовится к новой волне беженцев из-за решения украинского лидера Владимира Зеленского повысить налоги на Украине. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Диктатор Зеленский собирается удвоить подоходный налог для оставшихся в живых украинцев. В некоторых случаях налоги вырастут более чем в два раза», — обратил внимание журналист.

В этой связи, по его словам, на Европу «надвигается новая волна беженцев». Боуз иронично призвал ЕС к «осторожности» из-за такой угрозы.

10 октября украинский парламент принял проект исторического закона о повышении налогов.

Он предполагает повышение военного сбора с 1,5 до 5% для всех, кроме военных, 25% налог на прибыль финансовых учреждений, ежемесячную отчетность НДФЛ, увеличение налога на прибыль банков до 50%.

4 октября Украина провела первый обмен данными о счетах налоговых резидентов за рубежом в рамках обязательств страны в процессе интеграции в ЕС.

Ранее в США рассказали об опасности повышения налогов на Украине.