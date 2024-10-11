В США рассказали об опасности повышения налогов на Украине

Решение властей Украины о повышении налогов нанесет серьезный ущерб стране на фоне ухудшающегося благосостояния украинцев. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Когда президент Украины Владимир Зеленский вернется домой, то ему придется столкнуться с гневом населения из-за повышения налогов, говорится в публикации. Отмечается, что это непопулярная мера в любой стране, но особенно в той, где экономика была разрушена.

Издание подчеркивает, что украинцы испытывают серьезные финансовые проблемы и без повышения налогов. Заместитель председателя комитета Верховной рады Украины по экономическому развитию Алексей Мовчан подчеркнул, что у Киева нет другого выбора, поскольку речь идет о выживании в конфликте.

10 октября депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что парламентарии приняли закон о повышении налогов в стране. Законопроект поддержали 247 парламентариев.

Ранее на Украине запланировали легализовать криптовалюту.