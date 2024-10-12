У президента России есть основания считать, что Россия побеждает на Украине, поэтому в нынешних условиях нет смысла повышать градус напряженности конфликта. Об этом пишет американская газета Hill.

«Путин не желает эскалации, поскольку он считает, не без некоторых оснований, что Россия выигрывает войну в ее нынешнем темпе и не получит никакой выгоды от того, чтобы подтолкнуть ее к новой, более опасной фазе», — говорится в сообщении издания.

По оценке газетой ситуации на поле боя, Путин после провала украинского контрнаступления 2023 года «продемонстрировал, что он не хочет нарушать то, что он считает благоприятным военным статус-кво». Эскалационные шаги, по мнению Москвы, со стороны РФ могут ослабить позиции России, считает издание.

До этого депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маттиас Моосдорф в обращении к правительству ФРГ заявил, что НАТО станет прямым участником конфликта на Украине, если Запад разрешит ВСУ бить дальнобойным западным оружием вглубь РФ.

Ранее в Госдуме рассказали, что потерял Киев из-за «курской авантюры».