Вторжение Вооруженных сил Украины на территорию Курской области стоило Киеву обвала укреплений. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия «Родина»), передает РИА Новости.

«Курская авантюра стоила Украине обвала укреплений сразу на нескольких направлениях», — подчеркнул он.

Депутат отметил, что он не поверит в то, что президент Украины Владимир Зеленский решился на эту «авантюру» без консультаций с «западными кураторами».

Вариант нападения на российские регионы отрабатывался в ходе совещаний Атлантического совета — консультационного органа при Североатлантическом альянсе, продолжил Журавлев.

«На Западе, если не прямо приказали, то уж точно были в курсе этих планов ВСУ», — резюмировал парламентарий.

С 6 августа Вооруженные силы РФ ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент России Владимир Путин заявлял, что вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее полковник Ходаренок не исключил окружение частей ВСУ в Курской области.