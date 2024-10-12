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Россияне назвали главного противника в возможном ядерном противостоянии

Новости Mail: 76% россиян назвали США наиболее вероятным противником в ядерной войне

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Три четверти россиян (76%) назвали Соединенные Штаты главным противником России в потенциальном ядерном конфликте. Об этом говорят результаты опроса среди читателей проекта Новости Mail, которые есть у «Газеты.Ru».

«Среди всех возможных противников России в ядерном конфликте, по мнению респондентов, наибольшая вероятность противостояния с США (76%)», — отмечается в результатах опроса.

При этом, по мнению опрошенных, вероятность такого столкновения с Великобританией несколько ниже — 61%. НАТО в целом как потенциального противника РФ в ядерном конфликте назвали 56% жителей РФ, а Францию — 42%. Россияне также отмечали террористические организации в качестве противника, против которого потенциально будет применено ядерное оружие (24%).

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что деструктивная политика Запада грозит прямым военным столкновением ядерных держав, серьезно повысился уровень ядерной опасности.

Ранее Лукашенко заявил, что коррекция ядерной доктрины принесет пользу Минску.

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