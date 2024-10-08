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Лукашенко заявил, что коррекция ядерной доктрины принесет пользу Минску

Лукашенко заявил, что коррекция ядерной доктрины РФ усилит Москву и Минск

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Andrey Stasevich/AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко охарактеризовал коррекцию ядерной доктрины РФ как усиление Москвы и Минска. Об этом пишет РИА Новости.

Лукашенко подчеркнул, что коррекция доктрины является усилением позиции, которую заняли Москва и Минск при размещении ядерного оружия на территории Белоруссии.

«Усиление той позиции, которую мы почувствовали давно», — заявил Лукашенко.

По словам Лукашенко, так называемые красные линии для него остались прежними. Оружие будет использовано в случае нарушения государственной границы.

25 сентября президент России Владимир Путин заявил, что агрессия против России со стороны любой неядерной страны с участием или при поддержке ядерной будет считаться их совместным нападением. Именно такие корректировки будут внесены в ядерную доктрину РФ.

Позже новый генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс знает об уточнениях в российскую ядерную доктрину, но НАТО не видит угрозы применения ядерного оружия.

Ранее в МИД России прокомментировали обновление ядерной доктрины России.

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