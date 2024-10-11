Путин проведет вечернюю встречу в Кремле

Президент Российской Федерации Владимир Путин проведет в пятницу вечером рабочую встречу в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, слова которого передает РИА Новости.

«Еще есть рабочая встреча в Кремле», — сообщил он.

11 октября Путин на международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», который проходит в столице Туркменистана Ашхабаде, заявил, что главное условие для всеобщего мира на планете состоит в уважении суверенитета и интересов каждой страны и народа на Земле.

Ночью 11 октября Путин прибыл с рабочим визитом в Туркменистан. Российский президент выступил на форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития» в Ашхабаде. Форум посвящен 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Путин на российском автомобиле «Аурус» приехал на площадку, где его встретил президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.

Ранее Песков рассказал, поздравит ли Путин победителя президентских выборов в США.