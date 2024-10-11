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Полпред президента в УрФО вручит госнаграды работникам оборонных заводов Кургана

Полпред президента в УрФО Жога наградит работников оборонных заводов Кургана

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Валерий Шарифулин/РИА Новости

Новый полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога вручит государственные награды работникам оборонных заводов Кургана за вклад для нужд Вооруженных сил РФ. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на источник из промышленной сферы.

«Жога вручит госнаграды сотрудникам оборонных заводов. В частности, он планирует отметить вклад трудовых династий», — сообщил собеседник издания.

10 октября Жога в ходе рабочей поездки по регионам Урала посетил Курганский машиностроительный завод. В своем Telegram-канале полпред назвал предприятие единственным в России по производству боевых машин пехоты (БМП) и их модификаций. По его словам, завод увеличивает темп производства на фоне растущих потребностей ВС РФ.

До этого в беседе с «Газетой.Ru» политолог, профессор НИУ ВШЭ Марат Баширов заявил, что выпускник программы «Время героев», Герой Донецкой народной республики Артем Жога обладает высоким уровнем доверия президента России Владимира Путина.

Баширов подчеркнул, что «назначение Артема Жоги на должность полпреда президента РФ в УрФО — это сигнал о больших изменениях в госуправлении».

Ранее в Кремле рассказали, почему Жогу назначили на должность спустя восемь дней после увольнения Якушева.

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