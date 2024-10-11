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Аксенов призвал отказаться от термина «новые регионы»

Аксенов призвал уйти от формулировки «новые регионы» в пользу исторических

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Константин Михальчевский/РИА Новости

Донецкая и Луганская народные республики, Запорожье и Херсонская области являются историческими регионами России, термин «новые регионы» неуместен, поэтому от него нужно уходить. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов на конференции «Новые горизонты: развитие спорта и туризма в новых регионах России», передает канал Крым24.

«Исторические регионы Российской империи. Люди всегда были наши. Советский Союз был. Какие они новые? Исторические российские регионы всегда были», — подчеркнул он, отметив, что от названия «новые» нужно уходить.

Аксенов также обратил внимание на мужество людей, которые занимаются восстановлением жизни на освобожденных территориях.

До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин заявлял, что за два года с момента воссоединения Новороссии и Донбасса с Россией в новых регионах страны произошло множество важных преобразований.

Он подчеркнул, что в новых регионах построено 62 огромных многоквартирных дома, отремонтировано более 2 тыс., возводятся школы, спортивные и культурные объекты, восстанавливается медицинская инфраструктура.

Ранее Путин заявил о гордости за героев СВО.

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