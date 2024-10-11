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Трампу пророчат поражение на выборах из-за Пи Дидди

Политолог Гурьянова: Пи Дидди арестовали из-за выборов – Трамп теперь проиграет

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Justin Lane/Reuters

Американские издания в статьях на тему скандальных вечеринок рэпера Пи Дидди делают акцент на том, что среди гостей были государственные деятели. В том числе уже нет сомнений в наличии у музыканта компромата на кандидата в президенты Дональда Трампа, из-за этого шансов на победу у него почти нет, заявила политолог Аксинья Гурьянова Общественной Службе Новостей.

Так долго рэпер избегал ответственности за преступления из-за того, что агенты ФБР «мариновали» его, собирая данные. В один момент его даже завербовали, предоставив гарантию безнаказанности взамен на компроматы. Главные компроматы представлены не на певцов или актеров, а на Трампа и других политиков, убеждена эксперт. По ее мнению, если бы не скорые выборы, Пи Дидди и дальше бы оставался на свободе.

«Ударит ли по Трампу тот факт, что он говорил когда-то о рэпере хорошее, пока непонятно. Но, компромат на Трампа у Пи Дидди был, и он уже в руках у тех, кто сейчас торгуется с Трампом», — подчеркнула Гурьянова.

Она добавила, что это сильно понизило шансы Трампа обойти Камалу Харрис. Победить теперь он может только в случае, если предоставит в ответ на папку с компроматом на себя еще более внушительную папку с компроматом на Обаму, заключила политолог.

Судебный процесс над Пи Дидди начнется в Нью-Йорке 5 мая. Сам рэпер присутствовал в зале суда, на котором объявили дату старта процесса, как и несколько членов его семьи. В насилии его обвинили 120 человек, преступления происходили с 1991 года по настоящее время на вечеринках музыканта.

Ранее русскоязычная аудитория затравила Уилла Смита из-за слухов о связи с Пи Дидди.

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