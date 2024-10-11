Путин назвал условие для всеобщего мира

Главное условие для всеобщего мира на планете состоит в уважении суверенитета и интересов каждой страны и народа на Земле. Об этом на международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», который проходит в столице Туркменистана Ашхабаде, заявил президент России Владимир Путин, трансляция мероприятия велась на сайте Кремля.

«Всеобщий мир и всеобъемлющее развитие могут быть обеспечены только на основе учета мнения каждого народа, при уважении мнения каждого государства на свой суверенный курс, на свои традиции и религиозные представления», — сказал он.

Также Путин пригласил президента Ирана Масуда Пезешкиана посетить РФ с официальным визитом в рамках двусторонней встречи в Ашхабаде.

Ночью 11 октября Путин прибыл с рабочим визитом в Туркменистан. Российский президент выступил на форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития» в Ашхабаде. Форум посвящен 300-летию со дня рождения туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Путин на российском автомобиле «Аурус» приехал на площадку, где его встретил президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.

Ранее Путин пригласил участников форума в Ашхабаде на саммит БРИКС.