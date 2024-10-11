Песков рассказал, поздравит ли Путин победителя президентских выборов в США

Президент России Владимир Путин не будет поздравлять будущего президента США с победой на выборах, которые пройдут в начале ноября. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Его слова передает РИА Новости.

«Вряд ли, они же крайне недружественное государство», — сказал представитель Кремля.

Во время Восточного экономического форума глава российского государства с иронией прокомментировал выборы в США. Он сказал, что Россия предпочла бы видеть на посту американского президента Джо Байдена, но так как он выбыл из гонки, на передний план вышла его преемница — Харрис. Путин отметил, что ее «заразительный смех» свидетельствует о хорошем настроении, и добавил, что если это так, то, возможно, она воздержится от введения новых санкций против России.

Позднее Песков заявил, что Путин пошутил, когда сказал, что Москва поддерживает кандидата от Демократической партии Камалу.

Ранее в США увидели намек в заявлении Путина о Харрис.