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Иранские СМИ рассказали о деталях встречи Путина и Пезешкиана

Президент Ирана надеется заключить договор с РФ на саммите БРИКС в Казани

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Sputnik/Sergei Ilyin/Pool/Reuters

Президент Ирана Масуд Пезешкиан на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Ашхабаде выразил надежду на окончательное оформление договора о стратегическом партнерстве с Россией на саммите БРИКС в Казани, который пройдет 22-24 октября. Об этом пишет иранское агентство ISNA.

«Надеюсь, что мы окончательно оформим это соглашение на саммите БРИКС в России», — приводит агентство слова иранского лидера.

Как отмечается в сообщении, Пезешкиан также подчеркнул, что в экономическом и культурном плане отношения России и Ирана «с каждым днем становятся все крепче и крепче».

«Наши отношения с Россией искренние и стратегические», 0- добавил он.

До этого Путин на встрече с Пезешкианом в Ашхабаде заявил, что Москва и Тегеран часто сходятся в оценке международных событий.

Ранее Путин пригласил участников форума в Ашхабаде на саммит БРИКС.

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