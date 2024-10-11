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Путин пригласил участников форума в Ашхабаде на саммит БРИКС

Путин пригласил участников форума в Ашхабаде на саммит БРИКС в Казань

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин пригласил участников международного форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития» в Ашхабаде на саммит БРИКС в Казани. Об этом сообщает РИА Новости.

«Конечно, хотели бы приветствовать на мероприятиях в Казани хозяина нашей встречи Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова и многих других лидеров, присутствующих на этом форуме», — заявил Путин.

Ночью 11 октября Путин прибыл с рабочим визитом в Туркменистан.
Утром Путин прибыл в Торгово-промышленную палату (ТПП) Туркмении, чтобы принять участие в форуме , который посвящен 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги. Путин приехал на площадку на своем «Аурусе», где его встретил президент Туркмении Сердар Бердымухамедов.

Во время выступления на форуме Путин подчеркнул, что сегодня в мире формируется новый порядок, который отражает многообразие планеты, и эти процессы не остановить.

10 октября министерство иностранных дел Украины призвало Туркменистан арестовать президента России во время его визита в Ашхабад.

Ранее Путин поздравил президента Бердымухамедова с Днем независимости Туркменистана.

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