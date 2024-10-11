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Путин в ходе визита в Туркменистан кратко переговорил с президентом Пакистана

Песков: Путин и президент Пакистана Зардари договорились о взаимных визитах

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Александр Казаков/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин в ходе рабочего визита в Туркменистан кратко переговорил с пакистанским лидером Асифом Али Зардари. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Во-первых, они обменялись взаимными приглашениями посетить РФ и Пакистан соответственно с официальными визитами. Подтвердили намерение двух стран интенсифицировать двусторонние связи во всех областях», — сказал пресс-секретарь главы государства.

11 октября российский лидер прибыл в Ашхабад. К текущему моменту Путин уже выступил на международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», посвященном 300-летию со дня рождения великого туркменского поэта и мыслителя Махтумкули Фраги.

Кроме того, президент РФ провел встречу с иранским президентом Масудом Пезешкианом. Главными темами беседы стали развитие двусторонних отношений Москвы и Тегерана, а также резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке.

В мероприятии в составе российской делегации приняли участие вице-премьер страны Алексей Оверчук и помощник главы государства Юрий Ушаков. В зале присутствовали и Дмитрий Песков с заместителем министра иностранных дел РФ Михаилом Галузиным.

Ранее президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил Владимира Путина с днем рождения.

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