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В Крыму объяснили замешательство Зеленского по вопросу саммита мира

Константинов: успехи ВС РФ запутали Зеленского по поводу проведения саммита мира

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Замешательство во властных структурах Украины по поводу проведения «саммита мира» по Украине в ноябре связано с успехами российской армии на поле боя. Об этом в беседе с РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Неопределенность и замешательство с проведением второго саммита связаны с нашими успехами на поле боя. Потенциальные участники этого шоу боятся выглядеть смешными. Пусть смешным выглядит только (украинский лидер Владимир – прим. ред.) Зеленский. Ему не привыкать», - подчеркнул он.

Как отметил Константинов, сложившееся для ВСУ тяжелое положение на поле боя побуждает Зеленского на безумную стратегию, суть которой состоит в продолжении конфликта до последнего украинца.

11 октября Зеленский сообщал, что вторая конференция по урегулированию конфликта на Украине пройдет в ноябре.

При этом во вторник, 8 октября, советник главы офиса Зеленского Дарья Заровная сообщила, что вторая конференция по урегулированию конфликта на Украине, которую в Киеве рассчитывали провести в ноябре этого года, не состоится.

Ранее Зеленский обозначил срок завершения конфликта с Россией.

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