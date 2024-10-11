Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, сколько россиян доверяют Путину в качестве президента

Фонд «Общественное мнение»: 78% россиян доверяют Путину

close
Валерий Шарифулин/РИА Новости

Уровень доверия граждан РФ президенту страны Владимиру Путину вырос на один процентный пункт и в настоящее время составляет 78%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом «Общественное мнение».

Исследование проводилось в период с 4 по 6 октября. Всего в нем приняли участие 1 500 человек.

«О доверии Владимиру Путину заявили 78% россиян (плюс один процентный пункт за неделю)», — отметили аналитики.

Также специалисты задали респондентам вопрос о том, как они оценивают работу действующего главы государства. Большинство граждан РФ — 79% — заявили, что Владимир Путин хорошо выполняет возложенные на него обязанности. В ходе предыдущего опроса аналогичным образом ответили столько же человек.

Более того, представители фонда поинтересовались у россиян, как они относятся к работе правительства страны. Положительно решения кабинета министров оценил 51% респондентов, что на один процентный пункт меньше по сравнению с предыдущим значением.

О хорошей работе премьер-министра РФ Михаила Мишустина, в свою очередь, заявили 58% участников исследования. В прошлый раз соответствующую оценку действиям главы правительства дали 57% опрошенных.

Ранее в Кремле рассказали о комплексной работе Путина на посту главы государства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами