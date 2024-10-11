Стало известно, сколько россиян доверяют Путину в качестве президента

Уровень доверия граждан РФ президенту страны Владимиру Путину вырос на один процентный пункт и в настоящее время составляет 78%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом «Общественное мнение».

Исследование проводилось в период с 4 по 6 октября. Всего в нем приняли участие 1 500 человек.

«О доверии Владимиру Путину заявили 78% россиян (плюс один процентный пункт за неделю)», — отметили аналитики.

Также специалисты задали респондентам вопрос о том, как они оценивают работу действующего главы государства. Большинство граждан РФ — 79% — заявили, что Владимир Путин хорошо выполняет возложенные на него обязанности. В ходе предыдущего опроса аналогичным образом ответили столько же человек.

Более того, представители фонда поинтересовались у россиян, как они относятся к работе правительства страны. Положительно решения кабинета министров оценил 51% респондентов, что на один процентный пункт меньше по сравнению с предыдущим значением.

О хорошей работе премьер-министра РФ Михаила Мишустина, в свою очередь, заявили 58% участников исследования. В прошлый раз соответствующую оценку действиям главы правительства дали 57% опрошенных.

Ранее в Кремле рассказали о комплексной работе Путина на посту главы государства.