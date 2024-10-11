Президент РФ Владимир Путин в 2008 году на саммите Россия – НАТО в Бухаресте в личном разговоре с президентом США Джорджем Бушем-младшим якобы мог утверждать, что Украина не является «настоящей страной». Об этом написал в газете The New York Times экс-посол США на Украине Уильям Тейлор.

«Это… была встреча, на которой Путин, один из гостей, наклонился к президенту Бушу и, как известно, сказал, что Украина — «ненастоящая страна», — утверждает дипломат.

Тейлор также отметил, что тогда госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс смогла добиться включения в коммюнике сообщения, которое подтверждало, что Киев в конечном счете вступит в НАТО, однако без указаний на то, когда именно.

До этого издание Politico писало, что шансы на исполнение просьб президента Украины Владимира Зеленского по дальнейшей поддержке страны крайне малы.

Ранее в Госдуме заявили, что принятие Украины в НАТО создаст угрозу мировой войны.