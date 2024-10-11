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В Госдуме заявили, что принятие Украины в НАТО создаст угрозу мировой войны

Депутат Чепа: принятие Украины в НАТО приведет к угрозе мировой войны

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Принятие Украины в ряды Североатлантического альянса создаст угрозу мировой войны. Об этом «Ленте.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Депутат отметил, что существуют определенные положения о государствах — членах НАТО. Если Украину в сегодняшних условиях примут в НАТО, то это означает, что Североатлантический альянс станет прямым участником украинского конфликта. Естественно, это приведет к дальнейшей эскалации и большой угрозе мировой войны.

10 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте затруднился назвать конкретные сроки вступления Украины в Североатлантический альянс.

8 октября вице-президент США, кандидат на пост главы государства от демократов Камала Харрис однозначно не ответила на вопрос о поддержке вступления Украины в НАТО.

Ранее в МИД России заявили, что Вашингтон навязал Европе членство Украины в НАТО.

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