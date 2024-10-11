Токаева после слов об СНГ сравнили с зумером на приеме у психолога

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе. По мнению публициста Алексея Белова, некоторые его слова прозвучали неоднозначно и напомнили сетования на токсичность внутри содружества. В беседе с 360.ru он сравнил слова казахстанского лидера с жалобами зумеров на приеме у психолога.

Токаев в своем выступлении призвал беречь СНГ и избегать публичных критических выпадов, а также попросил коллег оставаться сдержанными и благоразумными.

«Ну, ни дать ни взять зумер на приеме у психолога жалуется на абьюзивные отношения в коллективе. Того и гляди начнет вещать о выгорании и непроработанных детских комплексах», — прокомментировал эти слова Белов.

По мнению публициста, призывы беречь содружество не обоснованы, так как Казахстан вводит ограничения против предприятий в России, поддерживая санкционную войну Запада. Также он обвинил казахского лидера в вытеснении русского языка из общественной жизни страны, отметив, что все это не попадает под понятие «дружбы», от которого произошло слово «содружество».

Напомним, в Москве прошел саммит СНГ под председательством президента России Владимира Путина. На нем лидеры стран Содружества подписали 14 документов, а Токаев предложил учредить формат «СНГ плюс» для расширения региональных связей объединения. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Токаев заявил Шольцу, что Россия непобедима.