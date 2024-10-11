Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Токаева после слов об СНГ сравнили с зумером на приеме у психолога

Публицист Белов: выступления Токаева похожи на жалобы зумера у психолога

close
Антон Новодережкин/РИА «Новости»

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Совета глав государств СНГ в узком составе. По мнению публициста Алексея Белова, некоторые его слова прозвучали неоднозначно и напомнили сетования на токсичность внутри содружества. В беседе с 360.ru он сравнил слова казахстанского лидера с жалобами зумеров на приеме у психолога.

Токаев в своем выступлении призвал беречь СНГ и избегать публичных критических выпадов, а также попросил коллег оставаться сдержанными и благоразумными.

«Ну, ни дать ни взять зумер на приеме у психолога жалуется на абьюзивные отношения в коллективе. Того и гляди начнет вещать о выгорании и непроработанных детских комплексах», — прокомментировал эти слова Белов.

По мнению публициста, призывы беречь содружество не обоснованы, так как Казахстан вводит ограничения против предприятий в России, поддерживая санкционную войну Запада. Также он обвинил казахского лидера в вытеснении русского языка из общественной жизни страны, отметив, что все это не попадает под понятие «дружбы», от которого произошло слово «содружество».

Напомним, в Москве прошел саммит СНГ под председательством президента России Владимира Путина. На нем лидеры стран Содружества подписали 14 документов, а Токаев предложил учредить формат «СНГ плюс» для расширения региональных связей объединения. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Токаев заявил Шольцу, что Россия непобедима.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами